***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.10.2023 16:25
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Limit Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 51.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.10.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 2023/59 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 51.000.000- TL olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200984
BIST
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17:218.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,79
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2127,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0728
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2129,1506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0329
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:211.621,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.621,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GIPTA
|42,68
|1.071.564.608
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|19.210.750
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|76.760.597
|% 9,98
|
|DMRGD
|18,10
|22.044.931
|% 9,96
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|ONCSM
|204,00
|66.694.728
|% -5,07
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|CWENE
|386,20
|912.952.190
|% -4,41
|
|SUNTK
|75,00
|35.509.741
|% -4,21
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|ASTOR
|131,10
|1.380.493.053
|% -1,65
|
|KONTR
|309,20
|1.349.626.441
|% -2,92
|
|GIPTA
|42,68
|1.071.564.608
|% 10,00
|
|ADGYO
|33,86
|926.067.045
|% 7,29
|
|AKFYE
|18,49
|1.576.706.070
|% -6,85
|
|MOBTL
|4,92
|338.185.007
|% 8,61
|
|SEGYO
|4,63
|242.980.165
|% -1,70
|
|REEDR
|23,48
|902.156.366
|% 8,50
|
|PSGYO
|6,05
|251.703.013
|% -3,97
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6197
|27,6254
|% 0,26
|
|Euro
|29,1296
|29,1506
|% -0,11
|
|Sterlin
|33,5014
|33,6694
|% 0,03
|
|Frank
|30,0644
|30,2455
|% -0,03
|
|Riyal
|7,3424
|7,3792
|% 0,26
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,77
|
|Cumhuriyet
|11.164
|11.333
|44,00
|
|Tam
|10.960
|11.066
|59,00
|
|Yarım
|5.497
|5.550
|30,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.775
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,89
|0,30
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|-0,19
|
Seans Raporu
17:21
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17:36ONCSM
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 204.00 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 944 adet işlem
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17:32XU100
Endeks 8, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 108, 078.00 milyon TL de
-
17:32PCILT
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 741 adet işlem
-
17:31PCILT
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 741 adet işlem
-
17:28BOBET
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 042, 853 adet işlem