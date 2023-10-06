***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Limit OnayYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 51.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.09.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.10.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 2023/59 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 51.000.000- TL olarak onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200984BIST