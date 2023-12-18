***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.12.2023 11:31
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 70.750.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.12.2024
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.12.2023 tarih ve 2023/79 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 70.750.000- TL olarak onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226363
BIST