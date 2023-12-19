***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.12.2023 16:26
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 75.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2023
Ek Açıklamalar
75.000.000- TL (Yetmiş Beş Milyon Türk Lirası) tutara kadar nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesine, planlanan Tahvil ve/veya Finansman bonosunun faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200 - 3000 baz puan (% 2,0 - %30,0 )aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde belirlenmesi, nihai vade, tutar, dağıtım esasları, ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvurular yapılması, iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiş olup ilgili evraklar Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227018
BIST