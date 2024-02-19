***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 75.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2025Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 2024-11 bülteninde ihraç belgesi 75.000.000-TL olarak onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Spk İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Spk Ön Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250424BIST