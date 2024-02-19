***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.02.2024 16:41
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 75.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2025
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 2024-11 bülteninde ihraç belgesi 75.000.000-TL olarak onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Spk İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Spk Ön Yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250424
BIST