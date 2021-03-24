***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/03/2021Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2020Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)605882,351 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)605882,35Net (TL)515000Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi25/03/2021AçıklamalarŞirketimizin 24.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 2020 yılı dağıtılmayan karlar hesabında bulunan karından kalan net 515.000,00-TL' sinin hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920158BIST