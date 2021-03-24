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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi

24.03.2021 14:48



***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )

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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
24/03/2021
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2020
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
605882,35
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı

Brüt (TL)
605882,35
Net (TL)
515000
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
25/03/2021
Açıklamalar

Şirketimizin 24.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 2020 yılı dağıtılmayan karlar hesabında bulunan karından kalan net 515.000,00-TL' sinin hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920158


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