***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
24.03.2021 14:48
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
24/03/2021
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2020
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
605882,35
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
605882,35
Net (TL)
515000
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
25/03/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 2020 yılı dağıtılmayan karlar hesabında bulunan karından kalan net 515.000,00-TL' sinin hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920158
BIST
17:591.410
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 32,08
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:597,9058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0342
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:599,4048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0566
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:59439,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,92
|Açılış
|: 439,45
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PEKGY
|2,20
|60.445.858
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.389.638
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.767.308
|% 10,00
|
|KSTUR
|286,00
|536.716
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|502.502
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|1.808.302
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,62
|483.679.601
|% -4,23
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|BJKAS
|5,74
|275.198.002
|% -3,37
|
|EMKEL
|2,57
|9.937.316
|% -3,02
|
|GARAN
|7,20
|7.065.768.685
|% 0,14
|
|SASA
|46,90
|2.018.390.782
|% 7,47
|
|PETKM
|5,53
|1.007.003.630
|% 2,98
|
|FROTO
|207,30
|948.284.103
|% 2,08
|
|SISE
|7,34
|919.402.567
|% 3,82
|
|GARAN
|7,20
|7.065.768.685
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|375.671.577
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|590.452.564
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,18
|255.051.814
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,88
|391.883.258
|% 1,62
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9012
|7,9058
|% -0,43
|
|Euro
|9,3818
|9,4048
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,7826
|10,8367
|% -0,97
|
|Frank
|8,3868
|8,4373
|% -0,96
|
|Riyal
|2,0955
|2,1060
|% -0,73
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|2,34
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de