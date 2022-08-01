***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/08/2022Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2020 ve 2021Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)2222222,221 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)2222222,22Net (TL)2000000Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi02/08/2022AçıklamalarŞirketimizin 01.08.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 2020 ve 2021 yılı dağıtılmayan karlar hesabında bulunan karından kalan net 2.000.000,00-TL' sinin hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050291BIST