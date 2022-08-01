***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
01.08.2022 15:36
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/08/2022
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2020 ve 2021
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
2222222,22
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
2222222,22
Net (TL)
2000000
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
02/08/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.08.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 2020 ve 2021 yılı dağıtılmayan karlar hesabında bulunan karından kalan net 2.000.000,00-TL' sinin hissedarlara hisseleri oranında kar dağıtımı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050291
BIST
16:162.646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 53,77
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
16:1617,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
16:1618,4078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0869
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
16:161.022,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.022,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler16:16
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|SANEL
|10,39
|5.243.363
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.932.812
|% 9,95
|
|OZRDN
|16,90
|10.148.182
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.184.204
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|133.165.798
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.488.421
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|105.159.481
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|THYAO
|51,25
|2.643.737.134
|% 1,69
|
|SISE
|22,90
|2.546.731.021
|% 4,95
|
|SASA
|46,14
|1.657.171.698
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,13
|1.026.069.123
|% 1,29
|
|EREGL
|28,08
|892.590.011
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,13
|1.026.069.123
|% 1,29
|
|ODAS
|3,90
|674.425.621
|% 4,56
|
|YKBNK
|4,80
|814.145.961
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,72
|213.954.448
|% 0,58
|
|SISE
|22,90
|2.546.731.021
|% 4,95
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9405
|17,9495
|% 0,20
|
|Euro
|18,3841
|18,4078
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,9373
|22,0473
|% 0,87
|
|Frank
|18,8447
|18,9582
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,18
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|3,76
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|5,30
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.880
|30,00
|
|Tam
|6.814
|6.865
|31,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,30
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,59
|