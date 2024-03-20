***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi
20.03.2024 15:59
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )
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Türkçe
Kar Payı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/03/2024
Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi
2022
Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)
5756172,84
1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar Payı
Brüt (TL)
5756172,84
Net (TL)
5000000
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi
21/03/2024
Açıklamalar
Şirketimizin 20.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra net 5.000.000-TL temettünün 21.03.2024 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260592
BIST