***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kar Payı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Payı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/03/2024Dağıtılacak Kar Payının Hesap Dönemi2022Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL)5756172,841 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Kar PayıBrüt (TL)5756172,84Net (TL)5000000Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi21/03/2024AçıklamalarŞirketimizin 20.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra net 5.000.000-TL temettünün 21.03.2024 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260592BIST