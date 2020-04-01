***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
01.04.2020 11:47
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, Periyodik gözden geçirme sürecinde Şirketimizi yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A (Trk)" olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları, ülke tavanı olan "BBB-" düzeyinde değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833754
BIST
12:0089.022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -621,49
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
12:006,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0344
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6512
En Düşük
6,6108
12:007,2720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0220
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2669
12:00341,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,50
|Açılış
|: 341,27
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.472
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.487.005
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.404.805
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|QNBFB
|33,64
|272.777
|% -5,19
|
|GARAN
|8,06
|239.758.577
|% -0,86
|
|PGSUS
|36,62
|203.555.564
|% 7,08
|
|THYAO
|9,02
|185.622.769
|% -0,55
|
|ISFIN
|2,93
|165.803.700
|% 2,09
|
|ASELS
|23,22
|155.895.895
|% -1,61
|
|IHLGM
|1,09
|149.052.813
|% 3,81
|
|IHLAS
|0,53
|55.436.053
|% 3,92
|
|ODAS
|1,40
|147.142.206
|% 2,94
|
|CEMAS
|0,79
|46.152.349
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|165.803.700
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2014
|8,2425
|% 0,16
|
|Frank
|6,8649
|6,9063
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7610
|1,7698
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.597
|17,73
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,00
|25,00
|-1,35
|
Seans Raporu
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