***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, Periyodik gözden geçirme sürecinde Şirketimizi yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A (Trk)" olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları, ülke tavanı olan "BBB-" düzeyinde değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833754BIST