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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

01.04.2020 11:47
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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

JCR Eurasia Rating, Periyodik gözden geçirme sürecinde Şirketimizi yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A (Trk)" olarak teyit etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları, ülke tavanı olan "BBB-" düzeyinde değerlendirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833754


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BMELK 1,21 22.804 % 10,00  
DARDL 4,62 122.818 % 10,00  
SANEL 4,08 24 % 9,97  
DOKTA 16,79 3.487.005 % 9,95  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2014 8,2425 % 0,16  
Frank 6,8649 6,9063 % 0,16  
Riyal 1,7610 1,7698 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.593 1.597 17,73  
Altın Gr. 341 341 5,31  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,07 14,09 0,10  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,01  
B. Petrol 25,00 25,00 -1,35  
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