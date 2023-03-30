***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsinizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129752BIST