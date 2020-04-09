***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2020 16:41
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Antalya Şubemizi 09.04.2020 tarihi itibariyle kapatmış bulunmaktayız. Şirketimiz,Antalya bölgesindeki faaliyetlerini bundan böyle şirketin merkezinden yönetecektir. Kapanışla ilgili evraklar Antalya Ticaret Odası' nda tescil ettirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836946
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.834
En Düşük
93.629
18:056,6397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -0,1317
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
18:057,2690
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1011
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
18:05360,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,30
|Açılış
|: 360,43
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|501.369
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|35.845
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.566.456
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.493.672
|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.740
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2536
|8,2950
|% -1,24
|
|Frank
|6,8519
|6,8932
|% -1,18
|
|Riyal
|1,7631
|1,7720
|% -1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|39,69
|
|Altın Gr.
|360
|360
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,44
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,05
|
|B. Petrol
|34,04
|34,04
|1,20
|
Seans Raporu
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17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
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17:55XU100
Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de