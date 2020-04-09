***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAntalya Şubemizi 09.04.2020 tarihi itibariyle kapatmış bulunmaktayız. Şirketimiz,Antalya bölgesindeki faaliyetlerini bundan böyle şirketin merkezinden yönetecektir. Kapanışla ilgili evraklar Antalya Ticaret Odası' nda tescil ettirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836946BIST