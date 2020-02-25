***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.02.2020 12:57
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 11.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 11.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 11.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,38
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFK22016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.11.2018
Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 5,38 21,58 23,39 591.800 Evet
2 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 6,91 27,72 30,74 760.100 Evet
3 26.11.2019 25.11.2019 26.11.2019 4,92 19,73 21,24 541.200 Evet
4 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 3,84 15,4 16,32 422.400 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 11.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 11.000.000-TL tutarlı, TRFATFK22016 ISIN kodlu bononun 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 422.400,00-TL lik faiz ödemesi ve anapara tutarı 11.000.000-TL şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821418
BIST