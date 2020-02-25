***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 11.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 11.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 11.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.02.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,38Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFK22016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.11.2018Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 5,38 21,58 23,39 591.800 Evet2 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 6,91 27,72 30,74 760.100 Evet3 26.11.2019 25.11.2019 26.11.2019 4,92 19,73 21,24 541.200 Evet4 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 3,84 15,4 16,32 422.400 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 11.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 11.000.000-TL tutarlı, TRFATFK22016 ISIN kodlu bononun 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 422.400,00-TL lik faiz ödemesi ve anapara tutarı 11.000.000-TL şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821418BIST