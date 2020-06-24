Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2020 13:30
GÜNCEL HABERLER



***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 176
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,26
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFKA2015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 4,82191 482.191,78
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Atılım Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000-TL nominal değerli 176 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 23.06.2020 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 24.06.2020 tarihi olup, itfa tarihi 17.12.2020 tarihidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852630


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:21115.090
Değişim :  -0,22% |  -248,45
Açılış :  115.369  
Önceki Kapanış :  115.339  
En Yüksek
115.599 En Düşük
114.525
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 432.838.775 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.388.073 % 9,98  
KSTUR 48,90 59.703 % 9,74  
ULAS 4,97 16.096.176 % 9,47  
SAMAT 2,52 31.950.157 % 7,69  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5564 8,5994 % 0,12  
Frank 7,2298 7,2734 % 0,18  
Riyal 1,8228 1,8319 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 8,55  
Altın Gr. 392 392 2,80  
Cumhuriyet 2.595 2.634 18,00  
Tam 2.609 2.622 19,60  
Yarım 1.271 1.283 9,60  
Çeyrek 638 642 4,80  
Gümüş.Ons 17,94 17,98 0,02  
Gümüş Gr. 3,96 3,96 0,01  
B. Petrol 42,16 42,16 -0,47  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru