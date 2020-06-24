***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.12.2020Vade (Gün Sayısı) 176Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,26Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFKA2015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 4,82191 482.191,78Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerAtılım Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000-TL nominal değerli 176 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 23.06.2020 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 24.06.2020 tarihi olup, itfa tarihi 17.12.2020 tarihidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852630BIST