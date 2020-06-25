***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.06.2020Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,8Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,22Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFK62012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 27.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,94125Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.06.2020Kayıt Tarihi 24.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFATFK62012 ISIN Kodlu 10.000.000- TL nominal tutarlı bononun, 10.000.000- TL anapara ve faiz ödemesi şirketimiz tarafından MKK' nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852775BIST