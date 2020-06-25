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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.06.2020 10:05
GÜNCEL HABERLER



***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,8
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFK62012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,94125
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.06.2020
Kayıt Tarihi 24.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFATFK62012 ISIN Kodlu 10.000.000- TL nominal tutarlı bononun, 10.000.000- TL anapara ve faiz ödemesi şirketimiz tarafından MKK' nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852775


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,34 100.128.840 % 9,88  
NUGYO 4,76 23.374.301 % 8,18  
KSTUR 52,95 19.697 % 8,06  
BASCM 3,90 179.693 % 8,03  
KPHOL 3,70 12.436 % 7,56  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5016 8,5442 % 0,19  
Frank 7,2005 7,2439 % 0,02  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 3,06  
Altın Gr. 389 389 0,52  
Cumhuriyet 2.517 2.537 0,70  
Tam 2.591 2.603 2,70  
Yarım 1.259 1.273 1,30  
Çeyrek 629 637 0,60  
Gümüş.Ons 17,59 17,63 0,11  
Gümüş Gr. 3,87 3,89 0,03  
B. Petrol 40,21 40,21 -0,10  
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