***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.07.2020 12:29
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,21
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFK72011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,94031
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.07.2020
Kayıt Tarihi 01.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFATFK72011 ISIN Kodlu 10.000.000- TL nominal tutarlı bononun, 10.000.000- TL anapara ve faiz ödemesi şirketimiz tarafından MKK' nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854011
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