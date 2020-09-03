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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.09.2020 12:47
GÜNCEL HABERLER



***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 363
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,4069
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFK92118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 3,4069 13,67 14,38 340.690
2 04.03.2021 03.03.2021 04.03.2021
3 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021
4 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Atılım Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000-TL nominal değerli 363 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 02.09.2020 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 03.09.2020 tarihi olup, itfa tarihi 01.09.2021 tarihidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873089


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ARMDA 42,90 13.225.005 % 10,00  
DGATE 10,78 21.675.496 % 10,00  
HATEK 11,77 10.654.467 % 10,00  
PKENT 1.244,40 4.032.380 % 10,00  
FENER 34,12 227.948.748 % 9,99  
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12:57 Alış Satış %  
Dolar 7,4338 7,4369 % 0,73  
Euro 8,7901 8,7979 % 0,50  
Sterlin 9,8457 9,8951 % 0,19  
Frank 8,1271 8,1760 % 0,67  
Riyal 1,9762 1,9861 % 0,71  
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12:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.935 -8,40  
Altın Gr. 462 462 1,20  
Cumhuriyet 3.075 3.122 7,00  
Tam 3.057 3.134 2,98  
Yarım 1.477 1.516 1,44  
Çeyrek 741 758 0,72  
Gümüş.Ons 27,11 27,16 -0,32  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 -0,04  
B. Petrol 43,68 43,68 -0,75  
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