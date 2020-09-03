***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.09.2021Vade (Gün Sayısı) 363Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,4069Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFK92118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 3,4069 13,67 14,38 340.6902 04.03.2021 03.03.2021 04.03.20213 03.06.2021 02.06.2021 03.06.20214 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarAtılım Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000-TL nominal değerli 363 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 02.09.2020 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 03.09.2020 tarihi olup, itfa tarihi 01.09.2021 tarihidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873089BIST