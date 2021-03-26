***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.03.2021 12:35
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 13.303.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 13.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 109
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,21
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFK72110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.303.000
İhraç Fiyatı 0,9373
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.07.2021
Kayıt Tarihi 12.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.303.000
Ek Açıklamalar
Atılım Faktoring A.Ş.'nin 13.303.000-TL nominal değerli 109 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 25.03.2021 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 26.03.2021 tarihi olup, itfa tarihi 13.07.2021 tarihidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920823
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