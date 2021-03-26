***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 13.303.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 13.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.07.2021Vade (Gün Sayısı) 109Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,21Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFK72110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.303.000İhraç Fiyatı 0,9373Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.07.2021Kayıt Tarihi 12.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.303.000Ek AçıklamalarAtılım Faktoring A.Ş.'nin 13.303.000-TL nominal değerli 109 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 25.03.2021 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 26.03.2021 tarihi olup, itfa tarihi 13.07.2021 tarihidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920823BIST