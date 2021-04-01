***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.09.2021Vade (Gün Sayısı) 363Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,4748Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFK92126Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 29.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 3,4748 13,94 14,68 521.220 Evet2 01.04.2021 31.03.2021 01.04.2021 4,0043 15,89 16,86 600.645 Evet3 01.07.2021 30.06.2021 01.07.2021 4,7768 19,16 20,58 716.5204 28.09.2021 27.09.2021 28.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.09.2021 27.09.2021 28.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 15.000.000-TL tutarlı, TRFATFK92126 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 600.645,00-TL lik faiz ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 15.000.000-TL tutarlı, TRFATFK92126 ISIN kodlu tahvilin 01.07.2021 tarihinde yapacağı 3. dönem kupon faizi %4.7768 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922531BIST