***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2021 09:44
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Kupon Ödemesi ve Yeni Dönem Kupon Faizi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 363
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,4069
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFK92118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 3,4069 13,67 14,38 340.690 Evet
2 04.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 3,6947 14,82 15,66 369.470 Evet
3 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 3,8132 15,29 16,2 381.320 Evet
4 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021 4,6046 18,67 20,03 460.460
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 10.000.000-TL tutarlı, TRFATFK92118 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 381.320,00-TL lik faiz ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 10.000.000-TL tutarlı, TRFATFK92118 ISIN kodlu tahvilin 01.09.2021 tarihinde yapacağı 4. dönem kupon faizi %4.6046 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939789
BIST