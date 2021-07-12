***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.750.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.750.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.750.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.11.2021Vade (Gün Sayısı) 122Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,27Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFKK2112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.750.000İhraç Fiyatı 0,935Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.11.2021Kayıt Tarihi 10.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.750.000Ek AçıklamalarAtılım Faktoring A.Ş.'nin 10.750.000-TL nominal değerli 122 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 09.07.2021 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 12.07.2021 tarihi olup, itfa tarihi 11.11.2021 tarihidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950233BIST