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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.07.2021 12:58



***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.750.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.750.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,27
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFKK2112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.750.000
İhraç Fiyatı 0,935
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.11.2021
Kayıt Tarihi 10.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.750.000

Ek Açıklamalar
Atılım Faktoring A.Ş.'nin 10.750.000-TL nominal değerli 122 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 09.07.2021 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 12.07.2021 tarihi olup, itfa tarihi 11.11.2021 tarihidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950233


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VBTYZ 13,72 44.639.186 % 9,94  
EKIZ 8,22 1.688.018 % 9,89  
MARTI 2,03 25.347.873 % 9,73  
ERBOS 143,70 101.594.706 % 7,40  
TSGYO 2,64 11.586.796 % 7,32  
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Tam 3.296 3.379 -21,94  
Yarım 1.593 1.635 -10,61  
Çeyrek 799 817 -5,30  
Gümüş.Ons 25,91 25,95 -0,16  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,06  
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