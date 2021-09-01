***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kupon ödeme ve İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.09.2021Vade (Gün Sayısı) 363Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,4069Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFK92118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 3,4069 13,67 14,38 340.690 Evet2 04.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 3,6947 14,82 15,66 369.470 Evet3 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 3,8132 15,29 16,2 381.320 Evet4 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021 4,6046 18,67 20,03 460.460 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021 10.460.460 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 10.000.000-TL tutarlı, TRFATFK92118 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 460.460,00-TL lik faiz ve 10.000.000-TL anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961138BIST