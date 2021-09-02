***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.09.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,81Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFATFK92217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021Satışa Başlanma Tarihi 01.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022 20,8 2.704.301,37Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarAtılım Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000-TL nominal değerli 364 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 01.09.2021 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 02.09.2021 tarihi olup, itfa tarihi 01.09.2022 tarihidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961390BIST