***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.09.2021 14:50
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Ödenecek faiz tutarı sehven 2.704.301,37-TL girilmiş olup 2.074.301,37-TL olarak düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,81
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFK92217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022 20,8 2.074.301,37
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Atılım Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000-TL nominal değerli 364 gün vadeli nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen bonoların satışı 01.09.2021 tarihinde yapılmıştır. Bononun vade başlangıç tarihi 02.09.2021 tarihi olup, itfa tarihi 01.09.2022 tarihidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961695
BIST