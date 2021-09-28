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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.09.2021 12:11


eri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 363
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,4748
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFK92126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 29.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 3,4748 13,94 14,68 521.220 Evet
2 01.04.2021 31.03.2021 01.04.2021 4,0043 15,89 16,86 600.645 Evet
3 01.07.2021 30.06.2021 01.07.2021 4,7768 19,16 20,58 716.520 Evet
4 28.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 4,5063 18,48 19,81 675.945 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 15.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 15.000.000-TL tutarlı, TRFATFK92126 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 675.945,00-TL lik faiz ödemesi ve 15.000.000-TL anapara tutarı şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965480


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YEOTK 88,55 25.488.983 % 10,00  
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Yarım 1.582 1.623 -5,93  
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