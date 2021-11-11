***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.11.2021 10:43
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 12.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,17397
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,26
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFATFK52211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı hi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 18,5 1.100.876,71
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976987
BIST