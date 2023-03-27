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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.03.2023 15:07
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçere


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Dönemsel oran güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Düzeltme Nedeni Dönemsel faiz oranının güncellemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.06.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 28.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 362
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2022
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,02
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFATFK32312
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.03.2023 27.03.2023 28.03.2023 21,81917 2.181.917,81
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A (tr) 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128094


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Altın Gr. 1.198 1.199 -13,40  
Cumhuriyet 8.103 8.225 -92,00  
Tam 8.122 8.221 -118,00  
Yarım 3.981 4.023 -58,00  
Çeyrek 1.991 2.011 -29,00  
Gümüş.Ons 22,98 23,01 -0,24  
Gümüş Gr. 14,09 14,11 -0,14  
B. Petrol 77,86 77,86 3,27  
Seans Raporu 18:05
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