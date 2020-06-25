***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2020 09:45
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 24.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 30.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 03.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 08.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Borçlanma Aracı 50000000 TRY Yurtiçi 07.11.2019 07.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Özel Sektör Borçlanma Aracı 76000000 TRY Yurtiçi 11.06.2020 11.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852765
BIST
11:00114.092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -357,38
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:006,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8593
En Düşük
6,8491
11:007,7198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:00389,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,43
|Açılış
|: 389,68
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,24
|72.584.056
|% 8,15
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|ULAS
|5,31
|9.813.791
|% 6,41
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|30.805.619
|% -9,83
|
|GUSGR
|4,29
|346.974.550
|% -8,72
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|HALKB
|6,41
|358.190.849
|% 4,57
|
|GUSGR
|4,29
|346.974.550
|% -8,72
|
|KRDMD
|3,11
|346.550.147
|% -0,96
|
|GARAN
|8,20
|292.279.467
|% 0,12
|
|VAKBN
|5,20
|278.123.378
|% 2,36
|
|IEYHO
|0,92
|161.055.401
|% 3,37
|
|CEMAS
|1,51
|267.782.789
|% 5,59
|
|KRDMD
|3,11
|346.550.147
|% -0,96
|
|GUSGR
|4,29
|346.974.550
|% -8,72
|
|EKGYO
|1,88
|131.973.112
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5043
|8,5470
|% 0,23
|
|Frank
|7,2033
|7,2467
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|4,78
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.624
|8,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|9,40
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|4,50
|
|Çeyrek
|631
|639
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|39,51
|39,51
|-0,80
|