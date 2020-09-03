***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.09.2020 12:48
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın3.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873090
BIST
12:541.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.079
12:547,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,4540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:548,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0427
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
12:54462,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,08
|Açılış
|: 462,30
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:52
|DGATE
|10,78
|21.675.173
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|10.654.467
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.032.380
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.224.962
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|227.907.975
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.230.156
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|KRTEK
|5,81
|3.198.728
|% -5,53
|
|NIBAS
|15,51
|493.488
|% -5,20
|
|ETYAT
|1,83
|23.105.234
|% -4,69
|
|ASELS
|16,98
|691.302.121
|% 2,29
|
|GSRAY
|3,74
|474.501.943
|% 7,47
|
|TSPOR
|5,90
|420.226.530
|% 6,69
|
|GARAN
|6,79
|386.608.909
|% -0,88
|
|BJKAS
|3,64
|385.755.332
|% 6,74
|
|GSRAY
|3,74
|474.501.943
|% 7,47
|
|EKGYO
|1,73
|202.613.163
|% -2,26
|
|BJKAS
|3,64
|385.755.332
|% 6,74
|
|IHLAS
|0,85
|63.817.315
|% -3,41
|
|TSPOR
|5,90
|420.226.530
|% 6,69
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4346
|7,4388
|% 0,76
|
|Euro
|8,7916
|8,8007
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,8515
|9,9009
|% 0,25
|
|Frank
|8,1286
|8,1775
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,71
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,26
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|2,98
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|1,44
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,13
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,70
|