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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.12.2020 14:25



***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 24.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 03.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 30.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Borçlanma Aracı 76000000 TRY Yurtiçi 11.06.2020 11.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891159


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 34,98 26.785.892 % 10,00  
UFUK 16,28 864.387 % 10,00  
SILVR 5,18 89.417.424 % 9,98  
TSPOR 5,07 342.974.599 % 9,98  
PAMEL 25,40 1.982.174 % 9,96  
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14:35 Alış Satış %  
Dolar 7,8372 7,8393 % -0,28  
Euro 9,5153 9,5209 % 0,04  
Sterlin 10,5016 10,5543 % 0,24  
Frank 8,7506 8,8033 % 0,11  
Riyal 2,0835 2,0940 % -0,29  
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14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.841 12,28  
Altın Gr. 464 464 1,96  
Cumhuriyet 3.078 3.125 40,00  
Tam 3.067 3.144 39,71  
Yarım 1.482 1.521 19,20  
Çeyrek 744 761 9,61  
Gümüş.Ons 24,15 24,20 0,16  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,02  
B. Petrol 47,92 47,92 -0,33  
Seans Raporu 14:35
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