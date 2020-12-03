***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2020 14:25
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 24.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 03.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 30.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Borçlanma Aracı 76000000 TRY Yurtiçi 11.06.2020 11.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891159
BIST
14:371.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.333
En Düşük
1.316
14:377,8388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8205
14:379,5206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
14:37463,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,86
|Açılış
|: 463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler14:35
|INVEO
|34,98
|26.785.892
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|89.417.424
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|342.974.599
|% 9,98
|
|PAMEL
|25,40
|1.982.174
|% 9,96
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,09
|1.968.573.533
|% -6,70
|
|TSKB
|2,09
|1.968.573.533
|% -6,70
|
|GARAN
|9,20
|1.598.042.931
|% -0,22
|
|DOHOL
|2,88
|1.099.383.335
|% 9,92
|
|PETKM
|4,34
|1.094.351.984
|% 2,60
|
|THYAO
|12,30
|940.901.349
|% 0,41
|
|TSKB
|2,09
|1.968.573.533
|% -6,70
|
|DOHOL
|2,88
|1.099.383.335
|% 9,92
|
|PETKM
|4,34
|1.094.351.984
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,20
|467.514.153
|% 1,38
|
|CEMAS
|2,54
|483.110.006
|% 2,42
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8372
|7,8393
|% -0,28
|
|Euro
|9,5153
|9,5209
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,5016
|10,5543
|% 0,24
|
|Frank
|8,7506
|8,8033
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0835
|2,0940
|% -0,29
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|12,28
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|40,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|39,71
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|19,20
|
|Çeyrek
|744
|761
|9,61
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|47,92
|47,92
|-0,33
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:51TKNSA
Yüzde 9.41 oranında artışla 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 331, 712 adet işlem
-
14:50TIRE
Yüzde 5.73 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 016, 054 adet işlem
-
14:49HLGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 695, 147 adet işlem
-
14:48SARKY
Yüzde 7.48 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 955, 244 adet işlem
-
14:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 82 artarak (% 0.47 ) 1, 473