***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.01.2021 14:17
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 08.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 03.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 30.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898258
BIST
14:231.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,05
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.537
En Düşük
1.520
14:237,3478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
14:239,0054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
14:23447,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,76
|Açılış
|: 447,27
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler14:23
|YESIL
|151,80
|95.083.006
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|51.506.426
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|103.845.483
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,52
|1.573.170.796
|% -3,08
|
|KOZAL
|116,90
|1.225.709.732
|% 7,74
|
|THYAO
|12,92
|1.177.711.643
|% 1,89
|
|SISE
|7,46
|1.044.555.389
|% 1,08
|
|OTKAR
|427,30
|959.023.006
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,52
|1.573.170.796
|% -3,08
|
|PETKM
|5,26
|783.565.220
|% 0,19
|
|SISE
|7,46
|1.044.555.389
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|245.197.465
|% -0,54
|
|YGYO
|1,89
|232.469.351
|% 3,85
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3432
|7,3478
|% 0,00
|
|Euro
|8,9961
|9,0054
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9746
|10,0246
|% 0,40
|
|Frank
|8,2828
|8,3327
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% 0,19
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-21,77
|
|Altın Gr.
|447
|448
|-4,52
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|-30,20
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|-14,61
|
|Çeyrek
|716
|732
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,60
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|0,57
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:37HEKTS
Yüzde 7.67 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 704, 042 adet işlem
-
14:36MAVI
Yüzde 6.98 oranında artışla 56.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 280 adet işlem
-
14:35ERBOS
Yüzde 9.98 oranında artışla 45.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 818 adet işlem
-
14:34ARDYZ
Yüzde 4.58 oranında artışla 53.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 425, 146 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, BIMAS, TKFEN