***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2021 14:59
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Danyel Dinler 24.999.999,92 TRY 50,00
Meir Dalva 13.350.000,00
16:191.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:198,4006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0148
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:1910,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:19507,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,76
|Açılış
|: 507,31
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:19
|TRILC
|42,90
|113.591.413
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.486.296
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.424.913
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|11.991.826
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.564.575
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.809.812
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.299.725
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,44
|33.473.285
|% -8,03
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|854.719.599
|% -1,23
|
|ASELS
|15,39
|644.137.614
|% 1,58
|
|FENER
|33,64
|588.053.318
|% 7,07
|
|KOZAL
|128,40
|557.974.795
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|446.239.944
|% -0,12
|
|OZGYO
|1,80
|241.695.213
|% -3,74
|
|GARAN
|8,06
|854.719.599
|% -1,23
|
|TSKB
|1,39
|145.155.478
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,15
|196.870.861
|% -0,46
|
|KARSN
|4,84
|411.566.923
|% 0,00
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3971
|8,4006
|% -0,18
|
|Euro
|10,2569
|10,2631
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8306
|11,8900
|% -0,35
|
|Frank
|9,3107
|9,3668
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2311
|2,2423
|% -0,28
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,18
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|11,48
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,55
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,01
|
|B. Petrol
|67,51
|67,51
|1,16
|