***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBono 12.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)Bono 02.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)Bono 30.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıÖzel Sektör Borçlanma Aracı 87303000 TRY Yurtiçi 17.06.2021 17.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961389BIST