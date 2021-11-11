***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.11.2021 10:43
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 11.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 02.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976989
BIST
12:161.633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,81
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
12:169,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1001
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
12:1611,4096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1117
|Açılış
|: 11,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
12:16595,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 8,72
|Açılış
|: 595,06
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler12:16
|DOBUR
|102,30
|11.668.133
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|102.037.484
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.708.449
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|63.845.763
|% 9,76
|
|OZRDN
|8,35
|19.380.452
|% 8,44
|
|BASGZ
|17,29
|187.427.191
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|76.751.245
|% -9,97
|
|RALYH
|7,45
|65.359.866
|% -6,52
|
|TURGG
|136,90
|13.902.923
|% -5,33
|
|VAKFN
|6,43
|34.694.822
|% -5,16
|
|PETKM
|7,64
|2.646.480.732
|% 5,38
|
|GARAN
|10,53
|1.206.882.755
|% -1,86
|
|THYAO
|18,12
|654.573.179
|% -0,06
|
|SISE
|9,59
|575.256.494
|% 0,21
|
|EREGL
|19,52
|503.542.579
|% 0,88
|
|PETKM
|7,64
|2.646.480.732
|% 5,38
|
|GARAN
|10,53
|1.206.882.755
|% -1,86
|
|YKBNK
|3,09
|285.047.627
|% -1,28
|
|TSKB
|1,60
|112.019.494
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,77
|451.557.698
|% 4,15
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9372
|9,9416
|% 1,02
|
|Euro
|11,4017
|11,4096
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,2713
|13,3378
|% 0,87
|
|Frank
|10,7626
|10,8275
|% 0,84
|
|Riyal
|2,6433
|2,6565
|% 1,02
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,13
|
|Altın Gr.
|596
|596
|9,65
|
|Cumhuriyet
|3.940
|3.999
|68,00
|
|Tam
|3.920
|4.019
|66,34
|
|Yarım
|1.895
|1.944
|32,09
|
|Çeyrek
|950
|972
|16,04
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,18
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|0,05
|