***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.03.2022 17:55
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DOĞAN DANYEL DİNLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 50 Bağımsız Üye Değil
MEİR DALVA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 16.7 Bağımsız Üye Değil
CEM DALVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.65 Bağımsız Üye Değil
İZZET DALVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.65 Bağımsız Üye Değil
MURAT ÖMÜRBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,4198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2056
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4250
En Düşük
14,1994
18:0515,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1454
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
18:05916,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 17,50
|Açılış
|: 916,74
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4131
|14,4189
|% 1,44
|
|Euro
|15,6805
|15,7236
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,8378
|18,9323
|% 0,33
|
|Frank
|15,4847
|15,5780
|% 0,28
|
|Riyal
|3,8270
|3,8462
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|9,15
|
|Altın Gr.
|916
|917
|17,31
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,12
|
|B. Petrol
|123
|123
|5,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FRIGO
Yüzde 7.75 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 312 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 78 artarak (% 0.54 ) 1, 812
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, EKIZ, FADE, ULUUN, PETUN
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, SANEL, AVHOL, USAK, GWIND
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