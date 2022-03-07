***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDOĞAN DANYEL DİNLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 50 Bağımsız Üye DeğilMEİR DALVA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 16.7 Bağımsız Üye DeğilCEM DALVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.65 Bağımsız Üye DeğilİZZET DALVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.65 Bağımsız Üye DeğilMURAT ÖMÜRBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür