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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.03.2022 17:55
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DOĞAN DANYEL DİNLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 50 Bağımsız Üye Değil
MEİR DALVA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 16.7 Bağımsız Üye Değil
CEM DALVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.65 Bağımsız Üye Değil
İZZET DALVA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.65 Bağımsız Üye Değil
MURAT ÖMÜRBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 3,42 37.127.585 % 9,97  
PETUN 24,26 87.932.736 % 9,97  
SELVA 18,76 28.102.436 % 9,96  
PENGD 3,43 36.077.498 % 9,94  
ULUUN 8,10 176.586.344 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.977 1.977 9,15  
Altın Gr. 916 917 17,31  
Cumhuriyet 6.039 6.131 73,00  
Tam 6.005 6.157 71,47  
Yarım 2.903 2.978 34,57  
Çeyrek 1.456 1.489 17,29  
Gümüş.Ons 25,48 25,52 -0,10  
Gümüş Gr. 11,82 11,83 0,12  
B. Petrol 123 123 5,15  
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