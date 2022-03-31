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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2022 14:20
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 11.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 02.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 31.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014388


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:552.241
Değişim :  0,50% |  11,09
Açılış :  2.236  
Önceki Kapanış :  2.230  
En Yüksek
2.243 En Düşük
2.226
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TURGG 216,70 50.424.341 % 10,00  
ULUSE 113,30 5.679.931 % 10,00  
PENTA 374,80 44.713.193 % 9,98  
YKSLN 7,22 64.895.941 % 9,89  
KUYAS 5,67 24.718.482 % 9,88  
daha fazla
15:53 Alış Satış %  
Dolar 14,6711 14,6778 % 0,17  
Euro 16,3024 16,3157 % -0,23  
Sterlin 19,2070 19,3033 % 0,04  
Frank 15,8091 15,9043 % -0,03  
Riyal 3,8994 3,9189 % 0,09  
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15:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.933 -0,48  
Altın Gr. 912 913 1,65  
Cumhuriyet 6.038 6.129 1,00  
Tam 6.018 6.168 11,32  
Yarım 2.909 2.984 5,48  
Çeyrek 1.459 1.492 2,74  
Gümüş.Ons 24,85 24,88 -0,01  
Gümüş Gr. 11,75 11,76 0,03  
B. Petrol 106 106 -5,41  
Seans Raporu 15:53
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