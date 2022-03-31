***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.03.2022 14:20
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 11.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 02.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 31.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014388
BIST
15:552.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,09
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:5514,6800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0269
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6800
En Düşük
14,5922
15:5516,3179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0362
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:55911,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,98
|Açılış
|: 911,98
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
913,02
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:53
|TURGG
|216,70
|50.424.341
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.679.931
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|44.713.193
|% 9,98
|
|YKSLN
|7,22
|64.895.941
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.718.482
|% 9,88
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,21
|133.076.482
|% -7,88
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|KAPLM
|57,00
|7.150.947
|% -4,44
|
|THYAO
|32,64
|3.346.190.618
|% 1,43
|
|KRDMD
|15,21
|1.777.785.516
|% 1,74
|
|GARAN
|12,18
|1.732.045.355
|% -0,08
|
|SISE
|15,30
|1.067.822.385
|% 1,12
|
|KARSN
|5,54
|941.748.434
|% 4,33
|
|ODAS
|1,73
|358.424.717
|% 2,98
|
|KARSN
|5,54
|941.748.434
|% 4,33
|
|GARAN
|12,18
|1.732.045.355
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,06
|567.483.949
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,59
|444.709.788
|% 4,66
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6711
|14,6778
|% 0,17
|
|Euro
|16,3024
|16,3157
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,2070
|19,3033
|% 0,04
|
|Frank
|15,8091
|15,9043
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8994
|3,9189
|% 0,09
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-0,48
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.038
|6.129
|1,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|11,32
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|5,48
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,41
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08AKSGY
Yüzde 8.82 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 236, 607 adet işlem
-
16:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 75 artarak (% 0.56 ) 2, 490
-
16:07XU100
Endeks 2, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 23, 306.00 milyon TL de
-
16:07LIDFA
Yüzde 4.16 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 758, 688 adet işlem
-
16:06SONME
Yüzde 7.00 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 662 adet işlem