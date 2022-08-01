***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.08.2022 15:34
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 02.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 31.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Borçlanma Aracı 100000000 TRY Yurtiçi 28.07.2022 28.07.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050289
BIST
15:262.643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 51,09
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.647
En Düşük
2.600
15:2617,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
15:2618,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0533
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
15:261.022,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.022,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler15:24
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|OZRDN
|16,90
|10.134.865
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|39.707.030
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.020.472
|% 9,95
|
|KRPLS
|6,21
|533.118.101
|% 9,91
|
|SNGYO
|5,33
|121.696.945
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.402.540
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|104.262.802
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,42
|192.147
|% -9,76
|
|SISE
|22,84
|2.414.698.625
|% 4,67
|
|THYAO
|51,30
|2.393.510.117
|% 1,79
|
|SASA
|46,20
|1.506.294.658
|% 3,87
|
|EKGYO
|3,11
|929.419.458
|% 0,65
|
|ASELS
|22,82
|826.472.090
|% 2,79
|
|EKGYO
|3,11
|929.419.458
|% 0,65
|
|ODAS
|3,91
|647.193.432
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,80
|718.979.504
|% 1,05
|
|SKBNK
|1,72
|206.737.828
|% 0,58
|
|SISE
|22,84
|2.414.698.625
|% 4,67
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9295
|17,9426
|% 0,17
|
|Euro
|18,3589
|18,3791
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,8699
|21,9796
|% 0,57
|
|Frank
|18,8170
|18,9304
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,12
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.776
|6.878
|28,00
|
|Tam
|6.805
|6.862
|28,00
|
|Yarım
|3.316
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,76
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 3 artarak (% 1.94 ) 2, 331
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, IHGZT, CANTE, FLAP, OZRDN, YBTAS, IHLGM
-
15:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, DOBUR, YAYLA, SNGYO, IMASM
-
15:39
FLAP, RTALB, OYLUM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:39
EMNIS, ESCOM, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında