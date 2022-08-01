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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.08.2022 18:08
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 02.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 31.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 02.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050489


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  2,44% |  63,29
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 291,50 429.028.937 % 10,00  
YBTAS 22.880,00 869.440 % 10,00  
TURGG 258,80 25.133.503 % 9,99  
TRGYO 8,60 115.031.307 % 9,97  
GESAN 60,75 238.343.895 % 9,95  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9190 17,9300 % 0,10  
Euro 18,4028 18,4242 % 0,56  
Sterlin 21,9468 22,0568 % 0,92  
Frank 18,8061 18,9194 % 0,31  
Riyal 4,7589 4,7828 % 0,08  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 -0,37  
Altın Gr. 1.019 1.020 2,06  
Cumhuriyet 6.774 6.877 27,00  
Tam 6.797 6.856 22,00  
Yarım 3.312 3.352 11,00  
Çeyrek 1.661 1.675 5,00  
Gümüş.Ons 20,27 20,30 -0,07  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 -0,03  
B. Petrol 100 100 -3,80  
Seans Raporu 17:59
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