***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBono 02.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)Bono 31.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)Bono 02.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050489BIST