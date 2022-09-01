***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2022 10:11
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 31.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 02.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059229
BIST
10:273.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -12,38
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.144
10:2718,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:2718,2674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0295
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:27999,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,68
|Açılış
|: 999,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SMRTG
|41,18
|76.611.412
|% 9,99
|
|KONTR
|47,80
|131.185.349
|% 9,82
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOGUB
|10,40
|6.764.550
|% 9,36
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.046.496
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,60
|9.959.439
|% -6,02
|
|HALKB
|8,99
|948.455.635
|% 4,29
|
|VAKBN
|7,75
|731.145.841
|% 6,02
|
|THYAO
|72,40
|712.056.843
|% -0,96
|
|PETKM
|14,08
|496.219.290
|% -2,36
|
|EKGYO
|4,05
|489.874.356
|% 1,00
|
|EKGYO
|4,05
|489.874.356
|% 1,00
|
|HALKB
|8,99
|948.455.635
|% 4,29
|
|VAKBN
|7,75
|731.145.841
|% 6,02
|
|YKBNK
|7,06
|384.892.378
|% 0,28
|
|ZOREN
|3,04
|134.566.680
|% 3,75
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1987
|18,2122
|% 0,15
|
|Euro
|18,2640
|18,2855
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,0745
|21,1802
|% -0,03
|
|Frank
|18,5773
|18,6893
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8296
|4,8538
|% 0,11
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-5,47
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.715
|6.767
|-7,00
|
|Yarım
|3.272
|3.309
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|-0,77
|