***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.11.2023 12:30
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Danyel Dinler 37.499.999,88 TRY 50,00
Meir Dalva 20.025.000,00 TRY 26,70
Cem Dalva 11.152.500,00 TRY 14,87
İzzet Dalva 6.322.500,00 TRY 8,43
Ventura Dinler 0,12 TRY 0,00
TOPLAM 75000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220847
BIST
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12:568.062
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -31,20
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
12:5628,9005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0041
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
12:5631,7405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0416
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7217
12:561.893,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.893,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler12:54
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|88.185.101
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|91.333.272
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|BINHO
|267,50
|256.472.580
|% 9,95
|
|LIDER
|195,30
|88.541.460
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|236.155.550
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.003.434
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|648.397.932
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.693.663
|% -9,93
|
|THYAO
|257,75
|4.172.773.000
|% -1,25
|
|SASA
|49,80
|2.400.823.884
|% 1,43
|
|TUPRS
|156,60
|2.107.207.560
|% 0,38
|
|EREGL
|41,26
|1.409.371.716
|% 0,49
|
|AKBNK
|33,94
|1.394.771.211
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,25
|367.841.099
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,39
|1.309.080.045
|% 0,88
|
|EKGYO
|7,51
|504.902.544
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,22
|1.204.964.506
|% 0,27
|
|HEKTS
|22,60
|1.122.069.985
|% 2,73
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9052
|28,9122
|% 0,03
|
|Euro
|31,7398
|31,7517
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5623
|36,7456
|% -0,06
|
|Frank
|32,8592
|33,0571
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6861
|7,7247
|% 0,04
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,93
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|936,38
|942,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,12
|1.053,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,30
|82,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,78
|2.039,06
|% 0,66
|