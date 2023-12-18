***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2023 11:31
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Borçlanma Aracı 70000000 TRY Yurtiçi 13.07.2023 13.07.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Özel Sektör Borçlanma Aracı 49000000 TRY Yurtiçi 16.08.2023 16.08.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Özel Sektör Borçlanma Aracı 51000000 TRY Yurtiçi 05.10.2023 05.10.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Özel Sektör Borçlanma Aracı 70750000 TRY Yurtiçi 15.12.2023 15.12.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226365
BIST
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16:087.861
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -132,85
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:0829,0640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0849
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:0831,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1401
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:081.891,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.890,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:08
|UFUK
|99,55
|3.859.163
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|65.489.886
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.882.652
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|48.791.536
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|631.340.459
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|60.781.819
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.391.428
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,54
|5.437.403.742
|% 0,66
|
|THYAO
|248,00
|4.786.342.381
|% -2,07
|
|YKBNK
|21,44
|2.931.553.961
|% -0,92
|
|AKBNK
|39,26
|2.732.709.163
|% 0,41
|
|EREGL
|42,16
|2.552.028.894
|% 0,62
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.391.428
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,54
|5.437.403.742
|% 0,66
|
|YKBNK
|21,44
|2.931.553.961
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|799.048.307
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,72
|389.876.440
|% -8,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0539
|29,0640
|% 0,29
|
|Euro
|31,7562
|31,7680
|% 0,44
|
|Sterlin
|36,6749
|36,8589
|% 0,15
|
|Frank
|33,3349
|33,5357
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7234
|7,7622
|% 0,28
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,89
|% 0,66
|
|Platin
|952,82
|956,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.184,74
|1.187,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,42
|2.023,80
|% 0,66
|