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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.12.2023 10:46
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 18.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 06.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 20.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 01.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 07.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 21.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 23.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227240


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BIST En Aktif Hisseler11:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFB 283,75 1.836.430 % 9,98  
SODSN 89,50 1.332.476 % 9,95  
ISYAT 11,39 43.304.557 % 9,94  
BAYRK 10,97 8.969.697 % 9,92  
EGSER 3,58 23.313.596 % 9,82  
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11:25 Alış Satış %  
Dolar 29,1152 29,1207 % 0,10  
Euro 31,9303 31,9417 % -0,06  
Sterlin 36,7592 36,9436 % -0,41  
Frank 33,6691 33,8719 % 0,01  
Riyal 7,7392 7,7780 % 0,09  
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11:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,08 24,11 % 0,66  
Platin 962,48 963,86 % 0,66  
Paladyum 1.208,93 1.214,42 % 0,66  
Brent Pet. 79,66 79,66 % 0,66  
Altın Ons 2.040,73 2.040,99 % 0,66  
Seans Raporu 11:25
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