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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.02.2024 10:11
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Bono 18.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 06.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 20.12.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 01.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 07.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 20.02.2024 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
Bono 11.01.2024 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Borçlanma Aracı 70000000 TRY Yurtiçi 13.07.2023 13.07.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Özel Sektör Borçlanma Aracı 49000000 TRY Yurtiçi 16.08.2023 16.08.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Özel Sektör Borçlanma Aracı 51000000 TRY Yurtiçi 05.10.2023 05.10.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Özel Sektör Borçlanma Aracı 70750000 TRY Yurtiçi 15.12.2023 15.12.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Özel Sektör Borçlanma Aracı 75000000 TRY Yurtiçi 16.02.2024 16.02.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250941


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BIST En Aktif Hisseler10:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 153,30 31.588.931 % 9,97  
UFUK 218,40 5.579.246 % 9,97  
KSTUR 3.425,00 4.962.825 % 9,95  
SODSN 118,50 9.524.556 % 9,93  
TETMT 8.990,00 2.319.420 % 9,33  
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10:57 Alış Satış %  
Dolar 30,9557 30,9599 % 0,16  
Euro 33,4862 33,5012 % 0,16  
Sterlin 38,9887 39,1842 % 0,21  
Frank 35,0129 35,2238 % 0,23  
Riyal 8,2295 8,2707 % 0,14  
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10:57 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 907,41 909,27 % 0,66  
Paladyum 988,89 992,42 % 0,66  
Brent Pet. 82,48 82,48 % 0,66  
Altın Ons 2.028,11 2.028,39 % 0,66  
Seans Raporu 10:57
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