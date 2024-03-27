***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.03.2024 11:35
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 375.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263069
BIST
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14:238.842
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 34,87
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.857
14:2332,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0742
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2476
En Düşük
32,1073
14:2335,1481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2840
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1481
En Düşük
34,7919
14:232.277,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 24,29
|Açılış
|: 2.277,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.277,92
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler14:21
|AGROT
|39,16
|834.967.309
|% 10,00
|
|DITAS
|21,90
|56.719.906
|% 9,99
|
|NETAS
|78,70
|68.744.220
|% 9,99
|
|ODINE
|48,28
|31.439.646
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|415.513.275
|% 9,98
|
|PEKGY
|11,44
|992.808.164
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|462.975.334
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|15.731.683
|% -9,96
|
|THYAO
|286,25
|4.478.973.302
|% 0,35
|
|PETKM
|20,50
|3.472.480.122
|% -3,76
|
|YKBNK
|26,42
|2.005.426.777
|% -0,83
|
|ASELS
|54,30
|1.862.196.923
|% 2,45
|
|ISCTR
|10,91
|1.848.913.052
|% -1,89
|
|ZOREN
|5,61
|1.227.733.750
|% 3,12
|
|PETKM
|20,50
|3.472.480.122
|% -3,76
|
|ISCTR
|10,91
|1.848.913.052
|% -1,89
|
|EKGYO
|9,62
|1.330.053.479
|% 3,22
|
|PEKGY
|11,44
|992.808.164
|% -9,99
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2402
|32,2458
|% 0,23
|
|Euro
|35,1166
|35,1495
|% 0,82
|
|Sterlin
|41,0505
|41,2563
|% 0,34
|
|Frank
|35,8842
|36,0641
|% 0,12
|
|Riyal
|8,6694
|8,7129
|% 0,31
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,56
|24,60
|% 0,66
|
|Platin
|897,98
|900,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,94
|992,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,06
|85,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,98
|2.195,25
|% 0,66
|