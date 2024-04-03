***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.04.2024 14:39
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Doğan Danyel Dinler 74.999.999,76 TRY 50,00
Meir Dalva 40050000 TRY 26,70
Cem Dalva 22305000 TRY 14,87
İzzet Dalva 12645000 TRY 8,43
Ventura Dinler 0,24 TRY 0,00
TOPLAM 150000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266295
BIST
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15:388.956
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -84,75
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
15:3831,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,1058
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9213
15:3834,4482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,1014
|Açılış
|: 34,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4021
15:382.330,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -19,62
|Açılış
|: 2.330,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler15:38
|PATEK
|117,70
|653.171.395
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.473.441.518
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|17.629.186
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|6.573.183
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|116.686.664
|% 9,96
|
|BRMEN
|6,21
|1.627.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|963.998.732
|% -9,99
|
|SELVA
|13,82
|161.303.023
|% -9,97
|
|DOBUR
|154,40
|18.528.618
|% -9,97
|
|OYAYO
|38,68
|3.836.274
|% -9,96
|
|THYAO
|297,25
|8.116.199.554
|% 0,08
|
|ISCTR
|11,66
|4.189.887.759
|% 2,01
|
|SAHOL
|81,45
|2.939.435.668
|% -4,63
|
|ZOREN
|5,50
|2.717.536.136
|% -8,18
|
|TUPRS
|163,80
|2.668.882.997
|% -6,83
|
|ZOREN
|5,50
|2.717.536.136
|% -8,18
|
|ISCTR
|11,66
|4.189.887.759
|% 2,01
|
|PEKGY
|10,09
|963.998.732
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,03
|775.246.613
|% 0,89
|
|YKBNK
|27,80
|2.322.473.095
|% -4,20
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9389
|31,9412
|% -0,33
|
|Euro
|34,4413
|34,4482
|% -0,29
|
|Sterlin
|39,9778
|40,1782
|% -1,43
|
|Frank
|34,9803
|35,1556
|% -1,50
|
|Riyal
|8,4768
|8,5193
|% -1,39
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,42
|26,45
|% 0,66
|
|Platin
|927,27
|928,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,28
|1.008,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,73
|89,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.270,59
|2.270,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:38
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15:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KONTR, TOASO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 84 kaybederek (% -0.97 ) 7, 924
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