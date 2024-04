***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Doğan Danyel Dinler 74.999.999,76 TRY 50,00Meir Dalva 40050000 TRY 26,70Cem Dalva 22305000 TRY 14,87İzzet Dalva 12645000 TRY 8,43Ventura Dinler 0,24 TRY 0,00TOPLAM 150000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266295BIST