***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.03.2020 18:10
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2020-13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibariyle hazırlamış olduğu Finansal tabloları ve Faaliyet raporları incelenmiş olup, b) Finansal tablo ve faaliyet raporunun, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, c) Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış olup KAP'a gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Doğan Danyel Dinler Meir Dalva Cem Dalva İzzet Dalva Başkan Başkan Vekili Üye Üye Mişon Dinler Ventura Dinler Murat Ömürbek Üye Üye Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823391
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,2152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
18:056,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0496
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
18:05319,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 2,90
|Açılış
|: 319,24
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9097
|7,9494
|% -0,71
|
|Frank
|6,4618
|6,5007
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6540
|1,6623
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.597
|17,51
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|51,15
|51,15
|1,48
|