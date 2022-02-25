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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.02.2022 18:10
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2022
Karar Sayısı
2022-05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibariyle hazırlamış olduğu Finansal tabloları ve Faaliyet raporları incelenmiş olup, b) Finansal tablo ve faaliyet raporunun, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, c) Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış olup KAP'a gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Doğan Danyel Dinler          Meir Dalva                Cem Dalva                      Başkan                  Başkan Vekili                  Üye                          Ventura Dinler           Murat Ömürbek İzzet Dalva
     Üye                                Üye                          Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004622


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Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,93 23,95 -0,21  
Gümüş Gr. 10,59 10,60 -0,27  
B. Petrol 93,09 93,09 -2,33  
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