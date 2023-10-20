***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.10.2023 14:05
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 2023/59 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 51.000.000- TL olarak onaylanmış ve 20.000.000- TL ihraç belgesi teslim alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, kalan 11.000.000- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 20.000.000- TL'lik kısma ilişkin
onaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasından sonra teslim edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208037
BIST
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15:197.605
En Düşük
|Değişim
|: -2,11%
|| -164,12
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:1928,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0426
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:1929,6733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0050
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,0731
En Düşük
29,4310
15:191.781,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.781,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MRSHL
|1.786,40
|111.405.203
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|17.414.198
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|2.614.675
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|12.611.024
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.124.610
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|236.768.816
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|13.382.458
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|13.685.710
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,10
|4.333.354.917
|% -2,11
|
|TUPRS
|131,90
|3.381.426.472
|% -1,12
|
|ASELS
|40,76
|3.114.307.971
|% -0,83
|
|PETKM
|21,08
|2.187.573.507
|% 1,15
|
|YKBNK
|18,23
|1.846.754.353
|% -2,04
|
|ZOREN
|5,51
|1.150.712.733
|% -4,01
|
|ODAS
|11,79
|1.660.426.720
|% 3,42
|
|EKGYO
|7,06
|924.430.933
|% -1,81
|
|PETKM
|21,08
|2.187.573.507
|% 1,15
|
|YKBNK
|18,23
|1.846.754.353
|% -2,04
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0148
|28,0220
|% 0,15
|
|Euro
|29,6622
|29,6777
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,9297
|34,0998
|% 0,23
|
|Frank
|31,2992
|31,4878
|% 0,20
|
|Riyal
|7,4475
|7,4849
|% 0,20
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|0,06
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|8,16
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|12.021
|12.091
|19,00
|
|Yarım
|6.029
|6.071
|10,00
|
|Çeyrek
|3.005
|3.035
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,15
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|0,98
|
Seans Raporu
15:17
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-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -146, 76 kaybederek (% -1.81 ) 7, 947
-
15:29ISBTR
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 399, 999.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4 adet işlem
-
15:28KRONT
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 665, 123 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 7, 604 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 13 altında . İşlem hacmi 61, 487.00 milyon TL de
-
15:27KRONT
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 657, 648 adet işlem