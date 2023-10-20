***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 2023/59 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 51.000.000- TL olarak onaylanmış ve 20.000.000- TL ihraç belgesi teslim alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, kalan 11.000.000- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 20.000.000- TL'lik kısma ilişkinonaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasından sonra teslim edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208037BIST