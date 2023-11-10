***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.11.2023 10:21
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.10.2023 tarih ve 2023/59 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 51.000.000- TL olarak onaylanmış, 20.000.000- TL ve 11.000.000-TL ihraç belgesi teslim alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, kalan 20.000.000- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216836
BIST
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12:067.809
En Düşük
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|: -0,41%
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12:0630,5080
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En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:06
|BYDNR
|35,06
|54.075.401
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|249.579.780
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.964.984
|% 9,97
|
|PKENT
|244,00
|176.727.775
|% 9,96
|
|BANVT
|133,60
|55.222.604
|% 9,96
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|GEREL
|27,56
|82.857.854
|% -7,14
|
|THYAO
|229,90
|2.670.810.516
|% -0,13
|
|REEDR
|26,42
|2.315.061.901
|% 8,19
|
|TUPRS
|151,10
|1.487.697.430
|% 0,33
|
|DOAS
|293,25
|1.161.637.694
|% 2,80
|
|EREGL
|37,96
|1.117.868.113
|% 1,17
|
|EKGYO
|6,92
|627.618.940
|% 1,32
|
|REEDR
|26,42
|2.315.061.901
|% 8,19
|
|IHLAS
|1,21
|87.125.346
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,30
|288.219.404
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,12
|999.272.264
|% 0,30
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5463
|28,5555
|% 0,32
|
|Euro
|30,4954
|30,5080
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,7796
|34,9540
|% 0,30
|
|Frank
|31,4925
|31,6822
|% 0,38
|
|Riyal
|7,5889
|7,6269
|% 0,31
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,56
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|855,45
|857,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,15
|960,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,49
|80,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,32
|1.954,67
|% 0,66
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