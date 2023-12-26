***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.12.2023 17:33
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.12.2023 tarih ve 2023/79 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 70.750.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 30.000.000- TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesini daha evvel teslim edilmiştir. 20.750.000-TL' lik kısmı ilgili tesvik edici belgeler sonrasında teslim edilmesine kalan20.000.000- TL'lik kısma ilişkin
onaylı ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasından sonra teslim edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229375
BIST
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18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,3021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1501
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,3066
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.935,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.935,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2339
|29,3021
|% 0,51
|
|Euro
|32,2242
|32,3299
|% 0,96
|
|Sterlin
|37,0361
|37,2219
|% 0,30
|
|Frank
|34,0343
|34,2393
|% 0,24
|
|Riyal
|7,7715
|7,8105
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|978,71
|982,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.178,21
|1.183,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,97
|80,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.059,10
|2.059,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
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17:58ANELE
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17:57
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN