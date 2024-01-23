***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.01.2024 09:54
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.12.2023 tarih ve 2023/79 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 70.750.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 30.000.000- TL ve 20.750.000-TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesi daha evvel teslim edilmiştir. Kalan 20.000.000- TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242124
BIST
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10:178.109
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 98,99
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.099
En Yüksek
8.117
10:1730,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0190
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,7668
En Düşük
30,1349
10:1733,0756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1114
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4853
En Düşük
32,8609
10:171.979,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.979,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
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1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler10:13
|AVTUR
|9,90
|7.431.252
|% 10,00
|
|METUR
|7,82
|10.090.949
|% 9,99
|
|YAYLA
|12,34
|14.670.085
|% 7,03
|
|EMKEL
|22,52
|51.670.951
|% 6,83
|
|TETMT
|4.455,00
|4.998.998
|% 6,58
|
|BAYRK
|25,66
|9.577.005
|% -9,96
|
|KSTUR
|1.565,00
|320.825
|% -6,85
|
|VKFYO
|33,92
|4.702.011
|% -3,69
|
|ERSU
|19,60
|2.794.327
|% -3,54
|
|GARFA
|125,40
|16.444.948
|% -3,46
|
|THYAO
|253,75
|799.091.718
|% 1,40
|
|YKBNK
|22,42
|578.378.159
|% 0,90
|
|AKBNK
|40,40
|567.209.526
|% 0,85
|
|ISCTR
|25,28
|402.968.139
|% 1,04
|
|EREGL
|42,80
|365.001.657
|% 1,81
|
|EKGYO
|9,42
|258.489.924
|% -0,53
|
|YKBNK
|22,42
|578.378.159
|% 0,90
|
|GSRAY
|6,74
|139.335.378
|% -1,46
|
|ZOREN
|4,44
|86.400.241
|% 0,23
|
|ISCTR
|25,28
|402.968.139
|% 1,04
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2712
|30,2751
|% 0,06
|
|Euro
|33,0452
|33,0549
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,4671
|38,6600
|% 0,34
|
|Frank
|34,8288
|35,0386
|% 0,42
|
|Riyal
|8,0477
|8,0881
|% 0,06
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|908,42
|909,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,54
|947,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,10
|80,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,69
|2.029,99
|% 0,66
|