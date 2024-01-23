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***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

23.01.2024 09:54
***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***ATLFA*** ATILIM FAKTORİNG A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 15.12.2023 tarih ve 2023/79 sayılı bülteninde borçlanma araçları ihraç tavanı 70.750.000- TL olarak onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 30.000.000- TL ve 20.750.000-TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesi daha evvel teslim edilmiştir. Kalan 20.000.000- TL'lik kısma ilişkin onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242124


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