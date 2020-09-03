***ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.09.2020 15:36
***ATLFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ATLFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFATFK92118
Nominal Değer (TL)
10.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/09/2020
Vadesi (Gün)
363
İtfa Tarihi
01/09/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873133
BIST
16:031.077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:037,4523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0696
|Açılış
|: 7,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4523
En Düşük
7,3591
16:038,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0748
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
16:03463,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,83
|Açılış
|: 463,05
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:03
|AKYHO
|5,69
|15.535.609
|% 9,85
|
|FADE
|5,70
|9.929.697
|% 9,83
|
|SEYKM
|10,81
|43.488.403
|% 7,24
|
|PEKGY
|13,83
|66.008.967
|% 7,21
|
|SUMAS
|17,75
|90.000
|% 4,47
|
|CASA
|28,20
|47.081
|% -6,00
|
|RALYH
|5,62
|9.221.511
|% -5,55
|
|SAFKR
|4,25
|12.887.164
|% -4,92
|
|QNBFB
|70,50
|24.260.929
|% -4,67
|
|QNBFL
|132,80
|11.775.251
|% -3,77
|
|TURSG
|6,03
|217.362.474
|% -2,43
|
|SMART
|7,91
|100.349.626
|% 2,73
|
|BERA
|8,97
|83.336.737
|% -1,97
|
|PEKGY
|13,83
|66.008.967
|% 7,21
|
|KFEIN
|16,15
|64.908.874
|% 0,31
|
|IHLGM
|1,39
|52.997.105
|% -2,80
|
|TURSG
|6,03
|217.362.474
|% -2,43
|
|SMART
|7,91
|100.349.626
|% 2,73
|
|BERA
|8,97
|83.336.737
|% -1,97
|
|OYAKC
|7,59
|48.328.389
|% -1,30
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4474
|7,4523
|% 0,94
|
|Euro
|8,8201
|8,8287
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,8525
|9,9019
|% 0,26
|
|Frank
|8,1418
|8,1908
|% 0,86
|
|Riyal
|1,9794
|1,9893
|% 0,87
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,73
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,82
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|-0,89
|